Les oiseaux du Parc de Procé Parc de Procé Nantes, samedi 27 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-27 08:30 – 11:00

Gratuit : non 12 € adulte / 8 € enfant Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

En plein coeur de Nantes, laissez-vous surprendre par la variété des oiseaux communs qui vivent à deux pas de chez nous ! Accompagnés d’une guide naturaliste, apprenez à déceler leur discrète présence, votre perception va changer ! Nous répondrons à toutes vos questions au cours de cette balade et observerons les oiseaux des villes au Parc de Procé. Tout public à partir de 6 ans Accessible aux personnes à mobilité réduite Durée : 2h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Parc de Procé Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr