Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre La Pause de Mr Croche Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

La Pause de Mr Croche Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 22 janvier 2022, Nevers. La Pause de Mr Croche

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

Ce rendez-vous, déjà bien connu des habitués, est l’occasion pour les élèves du Conservatoire de mettre en pratique ce qu’ils apprennent avec leurs professeurs et d’offrir une magnifique pause musicale aux usagers de la Médiathèque. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque et au Conservatoire, pour les personnes de plus de 18 ans, depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

Entrée libre

Le rendez-vous musical du Conservatoire et de la Médiathèque ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers