Là où le monde déborde La Graineterie Houilles, samedi 30 mars 2024.

Là où le monde déborde Capucine Vever travaille les paysages. Jouant avec des échelles qui échappent au regard, elle absorbe ce qu’ils montrent et révèlent ce qu’ils cachent. 30 mars – 25 mai La Graineterie Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:30:00+01:00

Fin : 2024-05-25T15:00:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

« Là où le monde déborde porte un regard sur plus de dix années de création de Capucine Vever. Dès 2012 et The Long Lost Signal, elle dessine son approche du paysage. Au-delà d’un espace de projection, l’artiste l’aborde comme un espace politique, les problématiques environnementales et sociales affleurant. Des paysages délaissés aux rebuts de l’activité humaine ou aux espaces convoités, accaparés, contraints, voire abîmés, ses œuvres les mettent en lumière délicatement en jouant de poésie. Capucine Vever travaille les paysages selon une partition d’observation et de suggestion. Ses créations puisent leurs origines dans les spécificités d’un territoire, les activités humaines qui s’y déroulent et les représentations dont il fait l’objet. Elle ancre ainsi sa démarche dans une réalité profonde en opérant à partir de constats, d’études scientifiques, de cartes, d’expérimentations, de rencontres et trouble ensuite celle-ci pour créer un récit glissant vers la fiction, une œuvre poétique, une représentation sensible d’enjeux sociétaux. Entre visible et invisible, du gigantisme à l’infime, l’artiste absorbe et manipule ce qui nous est offert au regard pour révéler ce qui est caché, et laisser place à l’imaginaire. Sa nouvelle création Les troubles de la Garonne, 2024, présentée sous l’immense verrière de la Graineterie, est ainsi à la mesure de tout ce processus de recherche et d’expérimentation artistique. Installation sculpturale et sonore nourrie de l’observation de la Garonne où les pieux d’amarrage, signes caractéristiques de ces rives, entrent en résonance avec l’histoire de la traite des esclaves.

Là où le monde déborde immerge le visiteur dans des voyages à travers l’épaisseur des sites. On traverse les espaces océaniques avec Dunking Island, 2022, Lame de fond, 2019, Rupes Nigra, 2018, les espaces urbains avec Marches parallèles, 2014 et À la fin, on sera tout juste au début, 2020, les espaces montagneux avec C’est en chantant le nom de tout ce qu’ils avaient croisé en chemin […] qu’ils avaient fait venir le monde à l’existence, 2017, les espaces ruraux avec Labour, 2022. Territoire et sujet observés, explorés, disséqués nourrissent un processus de création par ensembles d’œuvres autonomes et l’interprétation d’une diversité de media – gravure, film, installation, photographie, création sonore, sculpture, édition, performance, – tout en participant d’un tout cohérent qui tisse un dense faisceau de sens et d’approches esthétiques.»

Julie Sicault Maillé

La Graineterie 27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France 01 39 15 92 10 https://lagraineterie.ville-houilles.fr/

Affiche exposition « là où le monde déborde »,Capucine Vever, La Graineterie – Centre d’art de la Ville de Houilles,30 mars – 25 mai 2024. Curatrice : Julie Sicault Maillé. Graphisme : Cédric Pierre