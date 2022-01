La Musique d’Alan – Emmanuel Guibert / Exposition Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 3 février 2022, Nevers.

La Musique d’Alan – Emmanuel Guibert / Exposition

du jeudi 3 février au samedi 30 avril à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Emmanuel Guibert est l’auteur, entre autres, de deux livres majeurs publiés en 2000 et 2012, _La Guerre d’Alan_ et _L’Enfance d’Alan_. Ces livres multi-récompensés racontent la vie d’un homme, Alan Cope, soldat américain débarqué en Normandie à l’âge de vingt ans en 1945. C’est là aussi qu’il a rencontré le dessinateur 50 ans plus tard. Une amitié naît entre les deux hommes, Guibert fait un livre de la vie que lui raconte son ami. Plus tard, Philippe Ghielmetti propose à Emmanuel Guibert de dessiner les pochettes des CD de son label Vision Fugitive. Féru et grand amateur de musique, il prend la chose très au sérieux. En 2017, Ghielmetti lui propose de mettre en musique les récits de la vie d’Alan Cope ! Naît alors un album franco-américain auquel participe Philippe Mouratoglou, qui accompagnera **la lecture dessinée d’Emmanuel Guibert le samedi 5 février à La Maison.** Bien entendu, les images de cet album sont celles d’Emmanuel Guibert, qui dresse savamment les portraits et rend les ambiances de l’enregistrement. **La Médiathèque Jean Jaurès nous propose de nous pencher sur cette facette musicale de l’œuvre dessinée et gravée d’Emmanuel Guibert. Un regard original sur son travail !**

Entrée libre, Gratuit

En partenariat avec le festival D’Jazz, Tandem et Philippe Ghielmetti, la Médiathèque Jean Jaurès présente une exposition autour de “La Musique d’Alan”

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



