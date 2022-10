La Micro-Folie au Château de Caen Caen, 26 octobre 2022, Caen.

La Micro-Folie au Château de Caen

Château Salle de l’Echiquier Caen Calvados Salle de l’Echiquier Château

2022-10-26 10:00:00 – 2022-10-29 12:30:00

Salle de l’Echiquier Château

Caen

Calvados

Pour la première fois, la Micro-Folie Colombelles s’installe au Château de Caen pour vous présenter une version mobile de ses espaces ! Un moment d’échange et de découverte pour tous !

Des médiateurs vous accueilleront sur place pour vous guider et vous présenter le dispositif :

• le musée numérique, une nouvelle expérience muséale pédagogique : Découvrez une sélection de plus de 2100 oeuvres de grandes institutions culturelles et artistiques du monde entier. Les oeuvres sont diffusées sur grand écran et des contenus additionnels (textes, vidéos, jeux) sont accessibles sur des tablettes.

• la réalité virtuelle, une immersion à 360° : Le casque vissé sur le visage, plongez avec des dauphins, revivez l’éruption du Vésuve à Pompéi, invitez-vous aux Noces de Cana de Véronèse ou découvrez les coulisses de l’Opéra Garnier. Cet espace permet une immersion à 360°, accessible à partir de 10 ans.

• le mini-lab, un espace créatif et innovant : Espace ludique ouvert à tous, le mini-lab permet de s’initier à la fabrication et à la création, le tout à l’aide d’outils numériques et innovants. Pour cette semaine au Château de Caen, venez réaliser des badges personnalisés et découvrir les principes de l’impression 3D.

Prenez date !

Mercredi 26 octobre à 14h : Micro Conf’ – En avant la musique !

Samedi 29 octobre à 14h : Micro Conf’ – À la découverte du château de Versailles

Échiquier des ducs de Normandie, 10h-12h30 / 14h-18h

Accès libre

Ouverte depuis décembre 2019 au sein de la Grande halle du WIP à Colombelles, la Micro-Folie Colombelles fait partie d’un réseau d’équipements culturels de proximité d’un genre nouveau porté par le ministère de la Culture et animé par La Villette.

