LA COUVEUSE • LE MANS POP FESTIVAL Rue d’Arcole Le Mans, samedi 30 mars 2024.

Pour les 30 ans du Mans Pop Festival, Le Mans Cité Chanson, la Ville du Mans et le Palais des Congrès et de la Culture du Mans proposent LA COUVEUSE Découvrez les talents en herbe de la Couveuse ! Impulsée en 2016 par le service Enfance Jeunesse de la Ville du Mans, la Couveuse est un programme d’accompagnement de jeunes talents locaux. ••• Après des auditions organisées le 30 sept. 2023 au Théâtre Paul-Scarron, une douzaine de projets artistiques ont été retenus par un jury. Les jeunes sélectionnés sont accompagnés depuis octobre, et ce pendant un an, par des intervenants professionnels pour faire évoluer leur projet tout en s’inscrivant dans une dynamique collective. ••• Entrée gratuite. Accès libre. .

