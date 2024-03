La chasse aux œufs du museon Arlaten MUSEON ARLATEN – 29 rue de la République – 13200 ARLES Arles, dimanche 31 mars 2024.

La chasse aux œufs du museon Arlaten Parcours ludique à faire en famille parmi les collections du musée. En partenariat avec le chocolatier Jeff de Bruges Arles. Dimanche 31 mars, 09h30 MUSEON ARLATEN – 29 rue de la République – 13200 ARLES Entrée libre, dans la limite des livrets disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T09:30:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T09:30:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

En famille et en autonomie, à partir de 6 ans.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des livrets disponibles.

Des œufs et des cloches sont cachés dans le musée. Il te faudra faire preuve d’ingéniosité et de curiosité pour résoudre les énigmes et réussir à déjouer les pièges. Si tu réussis ta quête, une surprise… sucrée, t’attend à l’accueil du musée ! Demande le livret à l’accueil !

Le Museon Arlaten remercie particulièrement Emilie Cortambert, responsable de la boutique Jeff de Bruges à Arles, pour le concours apporté à cet événement et… pour avoir fourni les chocolats offerts aux participants ! Les équipes de passionnés de chez Jeff de Bruges, Chocolatier de proximité depuis 1986, se feront toujours un plaisir de partager leurs connaissances et leur passion pour le chocolat.

MUSEON ARLATEN – 29 rue de la République – 13200 ARLES ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

oeufs paques

Museon Arlaten