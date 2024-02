La chambre d’eau • Marie Barbottin Atelier de Paris / CDCN Paris, samedi 9 mars 2024.

La chambre d’eau • Marie Barbottin Spectacle présenté à l’occasion du festival PULSE Samedi 9 mars, 17h00 Atelier de Paris / CDCN Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:45:00+01:00

Fin : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:45:00+01:00

À partir de 8 ans • Spectacle bilingue LSF-français

Avec la complicité de Catherine Verlaguet, auteure de pièces jeune public percutantes, Marie Barbottin convoque corps et texte comme des outils d’émancipation pour lutter contre les discriminations sexistes. À travers l’histoire d’une petite fille née dans une baignoire, le poing en avant, qui refuse de se plier aux diktats liés au genre, cette création charrie bien des motifs et des pistes de réflexion. La vie utérine, l’enfantement, les tabous autour du corps, les modèles de représentation et d’identification sont autant de thèmes, abordés avec beaucoup d’humour et sans faux-semblants.

Dans une scénographie ludique, autour d’une baignoire, ils sont trois interprètes sur le plateau. Puisant dans un corpus d’images archétypales, de la peinture de la Renaissance à l’imagerie des contes de fée, Marie Barbottin amène le corps à cheminer entre les stéréotypes tandis que, en parallèle, Yan Giraldou articule danse et langue des signes française. Cette double partition dansée est rythmée par un semi-live de Nicolas Martz où résonnent les tubes rock et féministes des années 90. Une pièce libératoire à la dynamique explosive qui euphorise les publics de toutes générations.

Atelier de Paris / CDCN 2 route du champ de manoeuvre 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/290125-la-chambre-deaux-de-marie-barbottin »}]

danse spectacle

Alain Julien