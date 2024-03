L’invention des stations balnéaires SALLE OZANAM Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 14h15 à 16h15

.Tout public. payant

Montant de la participation : 10 €

Venez participez à la conférence sur l’ invention balnéaires

Dès le milieu du XVIII° siècle, la villégiature balnéaire prend naissance au sein de la société urbaine britannique qui prend prétexte du climat malsain de la grande ville pour « prendre les eaux » dans les villes des bords de mer. En 1816, la paix est revenue en Europe et les exilés français rentrent d’Angleterre : ils rapportent avec eux cette mode qui, très vite, se propage sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Fondées par des investisseurs et des promoteurs, elles attirent les têtes couronnées et les grands industriels qui y établissent leur résidence d’été. A partir des années 1850, la généralisation du chemin de fer favorise un essor sans précédent des stations balnéaires organisées pour une clientèle aristocratique et bourgeoise permettant de conserver les habitudes mondaines des capitales. La mode va ainsi s’amplifiant jusqu’à l’âge d’or de la Belle Epoque mais la première guerre mondiale puis la crise de 29 vont porter un coup d’arrêt à ces premières stations. Les « congés payés » de 1936 ouvrent alors la voie au tourisme de masse et à d’autres aménagements touristiques

SALLE OZANAM 92BIS BD MONTPARNASSE 75014

Contact : https://agedordefrance.com/?L-invention-des-stations +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://agedordefrance.com/?L-invention-des-stations

