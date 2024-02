AKON L’OLYMPIA Paris, jeudi 2 mai 2024.

AKON est un artiste sénégalo-américain multi-platine, chanteur, producteur, entrepreneur, acteur et philanthrope, connu pour avoir dominé les classements du Billboard avec un son unique qui transcende les genres R&B/Hip-Hop, EDM Dance et Pop. AKON est le fondateur de trois grandes maisons de disques Konlive, Konvict Kulture et KONVICT Music qui ont lancé la carrière d'artistes internationaux tels que T-Pain, Lady Gaga et Kardinal Offishall. En deux décennies, il a vendu plus de 35 millions d'albums dans le monde entier, obtenu cinq nominations aux Grammy Awards, publié 45 chansons du Billboard Hot 100 et fait plus de 300 apparitions en tant qu'invité pour des icônes générationnelles telles que Michael Jackson, David Guetta, Gwen Stefani, Lil' Wayne et Eminem. Parmi les nombreuses récompenses qu'il a reçues, citons un American Music Award pour l'artiste masculin R&B préféré, trois World Music Awards pour l'artiste africain le plus vendu, l'artiste Internet le plus vendu et l'artiste masculin R&B le plus vendu, un Billboard Music Award pour l'artiste de l'année et une place dans le livre Guinness des records en tant qu'artiste ayant vendu le plus grand nombre de sonneries de téléphone. Il est le premier artiste solo de l'histoire à occuper les deux premières places du Billboard Hot 100. En 2010, Forbes l'a classé parmi les 100 plus grandes célébrités (2010) et Pepsi l'a approché pour produire/enregistrer Oh Africa pour la Coupe du monde 2010. Ses passions philanthropiques l'ont amené à redonner à son pays d'origine en créant la fondation TheKonfidence, au profit d'enfants défavorisés en Afrique et aux États-Unis. Il a également lancé un partenariat pour apporter l'électricité à un million de foyers africains d'ici à la fin de 2014. En 2018, il a lancé Akoin, une nouvelle crypto-monnaie visant à aider les communautés africaines en favorisant le développement économique.

Tarif : 74.10 – 150.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75