DAVE MATTHEWS BAND SALLE PLEYEL Paris, jeudi 2 mai 2024.

An Evening With Dave Matthews BandDave Matthews Band lancera sa première tournée en Europe et au Royaume-Uni depuis cinq ans le 2 avril au AFAS Live d’Amsterdam. Cette tournée de 19 dates emmènera le groupe dans 14 pays au total dont une date unique à la Salle Pleyel, Paris, le 2 mai 2024.Le Dave Matthews Band a vendu plus de 25 millions de billets depuis sa création, ce qui en fait le deuxième plus gros vendeur de billets de l’histoire. Matthews s’est récemment entretenu avec le Wall Street Journal au sujet du nouvel album du groupe, Walk Around The Moon, et de sa passion pour les tournées. Pitchfork a déclaré : Les itérations passées et présentes du Dave Matthews Band s’entremêlent librement sur Walk Around the Moon…[‘Monsters’ et ‘Break Free’] sont des moments forts pour le groupe en tant que conteurs d’histoires…

Tarif : 84.00 – 161.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75