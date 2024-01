ADRIANNE LENKER LE TRIANON Paris, jeudi 2 mai 2024.

Super! présente Adrianne Lenker en concert exceptionnel le 02 mai 2024 au Trianon ! 1ère Partie : Nick HakimAujourd’hui, Adrianne Lenker (Big Thief) présente son nouveau single et sa nouvelle vidéo, Ruined , et annonce les dates de sa tournée 2024. Ruined est une introduction remarquable et déchirante au nouvel album solo très attendu d’Adrianne Lenker, dont elle a annoncé la sortie en 2024. Lenker est une auteure-compositrice générationnelle qui se produit à une échelle sans précédent et continue de surprendre ses auditeurs. Sur Ruined , Lenker se met au piano pour la première fois, se lamentant : Can’t get enough of you // You come around I’m ruined. (Je n’en ai jamais assez de toi // Tu reviens, je suis ruinée). Puissante chanson torche qui demande de l’attention, Ruined est destinée à rester avec vous après que ses dernières notes se soient éteintes.La vidéo qui accompagne Ruined a été réalisée par Noah Lenker, le frère d’Adrianne, et présente de superbes images de Lenker dans un feuillage automnal. C’est une mosaïque à couper le souffle où l’on voit Lenker s’immerger dans le lit d’une rivière, se prélasser au soleil de l’après-midi et danser le long de sentiers bordés d’arbres.À propos de Ruined , Lenker déclare : Cette chanson a été un phare silencieux pour moi. Elle contient peut-être l’essence du don de l’amour romantique, mais elle parle surtout de quelque chose de beaucoup plus grand.

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 18:30

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75