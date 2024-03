Numok: L’IA en bibliothèque par Emmanuelle Bermès Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

réservation sur Billletweb

https://www.billetweb.fr/numok-lia-en-bibliotheque-par-emmanuelle-bermes

L’IA, cette assistante, ce pair, ce mentor existe depuis longtemps mais nous n’y avons pas pris garde. Que change t’elle en bibliothèque? A-t-on peur de la récente arrivée de l’ IA générative qui bouscule nos pratiques? Comment nous adapter ? Rendez-vous au CDML-bibliothèque Buffon pour quelques éléments de réponse. Grace à Emmanuelle Bemès, nous pourrons y voir plus clair dans ce système capable d’imiter certaines fonctions intellectuelles humaines.

Depuis 2022 et l’arrivée de Chat-GPT, l’intelligence artificielle bouscule, questionne, inquiète et enthousiasme toutes les sphères de la société et tous les métiers. Les bibliothécaires n’y font pas exception, et s’interrogent sur les services qu’elle pourrait rendre à leurs publics, les enjeux éthiques qu’elle soulève, les changements qu’elle annonce pour la profession. Cette conférence nous replongera dans l’histoire de l’intelligence artificielle depuis les années 1950 et le fameux « test de Turing », avant de s’employer à en décrypter les mécanismes et artifices. Nous partirons à la découverte des principaux cas d’usage de cette technologie dans le champ des bibliothèques, et chercherons à comprendre comment la mise à disposition des connaissances et des savoirs pourrait évoluer. Enfin, nous nous pencherons sur les nécessaires collaborations entre l’humain et la machine, à l’heure où les modèles de langage et les algorithmes s’intègrent dans notre quotidien.

Archiviste paléographe et conservatrice générale des bibliothèques,

Emmanuelle Bermès a consacré vingt ans de carrière au développement des

technologies numériques au service du patrimoine, principalement à la

Bibliothèque nationale de France. Elle est aujourd’hui maîtresse de

conférences à l’Ecole nationale des chartes et responsable pédagogique

du master Technologies numériques appliquées à l’histoire (TNAH).

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005

Contact : https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

