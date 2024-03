À la découverte de la réalité virtuelle Bibliothèque André Malraux Paris, jeudi 2 mai 2024.

Du jeudi 02 mai 2024 au samedi 04 mai 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Entrée libre, tout public à partir de 12 ans.

Dans le cadre du festival NUMOK 2024, venez découvrir la réalité virtuelle du 2 au 4 mai à la bibliothèque André Malraux ! Des casques vous seront prêtés pour vous plonger dans des films totalement immersifs…

Au programme, des projections à 360° dans des univers réalistes, artistiques ou oniriques, ainsi qu’une série de quatre films autour du thème de l’intelligence artificielle :

I Saw The Future de François Vautier

Le film permet aux spectateurs de s’immerger dans un espace tridimensionnel faisant écho aux prédictions futuristes d’Arthur C. Clarke, co-écrivain de 2001 : A Space Odyssey.

I, PHILIP de Pierre Zandrowicz

C’est l’histoire d’un androïde ayant la mémoire de Philip K. Dick, célèbre auteur de science-fiction, qui se souvient de sa dernière histoire d’amour. Ces souvenirs sont-ils réels ? Ou sont-ils le résultat de l’imagination d’un androïde qui devient humain ?

Recoding Entropia de François Vautier

À travers des formes et des mouvements purement abstraits, Recoding Entropia interroge la place du spectateur dans l’univers, offrant un voyage immersif dans les mystères de l’extinction et de la renaissance.

Au pays du Cancre mou de Francis Gélinas

Un petit frère demande à sa grande soeur comment elle a fait pour ne plus avoir peur du noir. Elle l’entraîne dans une succession de tableaux oniriques où tout s’anime et dont l’issue amène le petit frère à confronter ses propres peurs.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

Creative Commons