KERMESSE DE PÂQUES Rue du Gerva Fraize, samedi 30 mars 2024.

Première édition organisée par Les Bons Amis. Chamboule-tout, jeux de société géant, lance-boule, concours de puzzle, course à l’œuf, jeu de quilles, atelier, animations. Pour petits et grands

Pas moins de douze activités attendent les visiteurs ! Les participants pourront également confectionner eux-mêmes leur objet de Pâques dans l’atelier créatif des Bons Amis après s’être sustenté à la buvette de l’association. Il y aura même un magicien qui déambulera entre les stands de jeux et celui des lots à gagner. Les activités seront accessibles, à raison de 3 € les 6 jeux, toutes les recettes de la journée allant au bénéfice des Bons Amis, association de loi 1901 ayant pour vocation de créer du lien et du partage dans le quartier.Tout public

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Rue du Gerva Quartier solidaire de l’Oasis de Paix

Fraize 88230 Vosges Grand Est

