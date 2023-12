ESCAPE GAME : PANIQUE AU TRIBUNAL 1 place Jeanne d’Arc Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

fin : 2024-02-27 16:00:00 La porte du tribunal vient de se refermer alors que vous commenciez votre visite. Un double des clefs existe mais votre guide ne sait plus où il est rangé. Vous allez devoir l’aider pour pouvoir vous échapper de ces lieux. Résolvez 7 énigmes pour y parvenir mais attention, vous n’avez qu’une heure pour vous en sortir… Places limitées : de 4 à 8 enfants de 8 à 12 ans

RDV à l’Office de Tourisme

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

1 place Jeanne d’Arc

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est

