PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE LE PARI Vagney, lundi 29 avril 2024.

Lundi

Projection du film documentaire suivi d’un échange avec le réalisateur Baptiste Deturche Synopsis Après une longue discussion entre deux amis, un pari s’engage. Celui de réaliser un film animalier, en montagne, en seulement un an et sur des oiseaux de plus en plus rares et menacés présents dans nos montagnes françaises. Tout public, sur inscription.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 20:00:00

fin : 2024-04-29 22:30:00

Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est mediatheque@cchautesvosges.fr

