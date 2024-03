8E ROUTE THERMALE Rue Gaston Thomson Contrexéville, mercredi 1 mai 2024.

8E ROUTE THERMALE Rue Gaston Thomson Contrexéville Vosges

Mercredi

Compétition cyclo sportive, sous l’égide de la FFC, ouverte à tous (hommes, femmes et handisport), aux licenciés (ou non) et aux adultes de plus de 18 ans munis d’un certificat médical de non contre-indication.

Cette année, 2 parcours sont proposés: 85 et 125 Km Dénivelés de 1320m et 900m

2 départs fictifs à 9h et 9h40, devant la Mairie de Contrexéville et arrivée à l’Espace Chédid.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01

Rue Gaston Thomson Devant la Mairie

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est ericlamontre88@gmail.com

