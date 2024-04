BROCANTE DU 1ER MAI avenue Colonel Chavane La Vôge-les-Bains, mercredi 1 mai 2024.

BROCANTE DU 1ER MAI avenue Colonel Chavane La Vôge-les-Bains Vosges

Mercredi

Plongez dans l’ambiance unique de cette brocante professionnelle, où vous pourrez dénicher des trésors vintage, des pièces uniques et faire des trouvailles inédites. Que vous soyez passionné de décoration, collectionneur ou simplement à la recherche de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous !

Organisé par le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs Vosgiens

Buvette et petite restaurationTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 06:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

avenue Colonel Chavane Place du marché

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est mo.lutin@orange.fr

L’événement BROCANTE DU 1ER MAI La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-06 par OT EPINAL ET SA REGION