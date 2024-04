FESTIVAL ‘LA CERISE SUR LE CHAPEAU’ (SEMAINE FESTIVE) Quai Jules Ferry Épinal, mardi 30 avril 2024.

FESTIVAL ‘LA CERISE SUR LE CHAPEAU’ (SEMAINE FESTIVE) Quai Jules Ferry Épinal Vosges

Vendredi

Le voici le voilà le festival des 20 ans de la Compagnie des Joli(e)s Mômes !

Nous vous donnons rendez-vous du 27 avril au 7 mai pour 10 jours de folie festive !

Du 30 avril au 7 mai, la semaine au théâtre ! (à Epinal)

Mardi 30 avril Soirée Clown !

20h30 La Théorie du Tube de Dentifrice (Au Théâtre Communautaire)

21h30 Le Temps D’aimer (Ecole du Centre)

Mercredi 1er mai

15h P’tit Loup (Théâtre Communautaire)

20h30 Débat culture et ruralité (Théâtre Communautaire)*

Jeudi 2 mai

21h30 Les Contes Chaux et Doux des Chaudoudoux (Théâtre Communautaire pour les écoles)

20h30 Les Contes Chaux et Doux des Chaudoudoux (Théâtre Communautaire tout public)

21h Scène ouverte ! (Ecole du Centre)*

Vendredi 3 mai

20h30 Bal Folk (Ecole du centre)*

Samedi 4 mai

20h30 Le Bruit du Silence (Théâtre Communautaire)

Dimanche 5 mai

15h Comme le Bon Vin (Théâtre Communautaire)

20h30 Sarclo et Eric Mie (Ecole du centre)*

Mardi 7 mai

20h30 Grand Tout Court (Théâtre Communautaire)

*entrée libreTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-05-07

Quai Jules Ferry Ecole du centre / Théâtre communautaire

Épinal 88000 Vosges Grand Est

L’événement FESTIVAL ‘LA CERISE SUR LE CHAPEAU’ (SEMAINE FESTIVE) Épinal a été mis à jour le 2024-04-04 par OT EPINAL ET SA REGION