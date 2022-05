Kayakin’Dole Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Kayakin’Dole Dole, 2 juillet 2022, Dole. Kayakin’Dole Dole

2022-07-02 13:30:00 – 2022-07-02

Dole Jura Le kayakin’dole est une manifestation avec une descente de canoë, une repas avec spectacle. nCette année, on vous propose un parcours de 4 km passant par par le port de Dole ainsi que la passe à canoë sous le pont roman. nAu menu à partir de 20h, couscous ainsi qu’un spectacle tout feu tout flamme. nLe tout dans l’atmosphère conviviale du club de canoë kayak de Dole. canoekayakdole@gmail.com http://canoekayakdole.org/kayakindole Le kayakin’dole est une manifestation avec une descente de canoë, une repas avec spectacle. nCette année, on vous propose un parcours de 4 km passant par par le port de Dole ainsi que la passe à canoë sous le pont roman. nAu menu à partir de 20h, couscous ainsi qu’un spectacle tout feu tout flamme. nLe tout dans l’atmosphère conviviale du club de canoë kayak de Dole. CKD

Dole

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole lieuville Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Kayakin’Dole Dole 2022-07-02 was last modified: by Kayakin’Dole Dole Dole 2 juillet 2022 Dole Jura

Dole Jura