2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Pierre Jura Saint-Pierre EUR 5ème édition du Jura Trial, à Saint-Pierre le dimanche 22 mai 2022.

Motos modernes et anciennes TV2, parcours de +/-11 km.

Accès aux spectateurs de 9h à 17h depuis le parking de la zone artisanale de Saint-Pierre.

