Journées Portes Ouvertes de l’Hôtellerie Restauration : HOTEL Hôtel Kyriad Niort Espace Mendes France Niort, jeudi 21 mars 2024.

Journées Portes Ouvertes de l’Hôtellerie Restauration : HOTEL Découvrez un hôtel 3 étoiles et ses métiers de l’hôtellerie femme/valet de chambre, réceptionniste polyvalent. Jeudi 21 mars, 14h30 Hôtel Kyriad Niort Espace Mendes France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:00:00+01:00

Lors de la semaine des métiers du Tourisme, du 18 au 24 Mars 2024, le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre en partenariat avec Pôle Emploi Niort et l’UMIH 79, propose, aux personnes en recherche d’emploi, des visites d’entreprises, « Journées portes-ouvertes des établissements de l’hôtellerie restauration » afin de faire découvrir les métiers et les opportunités d’emploi de cette filière (restauration traditionnelle, restauration collective, restauration rapide, traiteur).

⏩ Ces visites permettront de renseigner les participants (sur les emplois, les compétences à mobiliser, les parcours possibles…) et répondre à leurs questions.

⏩ Découvrez un hôtel 3 étoiles et ses métiers de l’hôtellerie femme/valet de chambre, réceptionniste polyvalent.

⏩ Envie d’en savoir plus ? Inscrivez-vous aux visites.

Hôtel Kyriad Niort Espace Mendes France Espace Mendes France 79000 NIORT Niort 79000 Souché Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julie.lagas@cbeduniortais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 70 31 14 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cben-hvs.fr »}]

DECOIUVERTE METIERS