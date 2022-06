Journées Européennes du Patrimoine Saint-Martin-de-Crau, 17 septembre 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-17 – 2022-09-18

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône

Plusieurs expositions dans le cadre de ces journées.

Du 31 août au 19 septembre, HOMO URBANUS et PEUPLES DE L’OMO au Centre de Développement Culturel

La Médiathèque propose deux expositions autour de l’écriture : « Comment un livre vient au monde » des éditions Rue du monde et « Le roman et l’écriture » une exposition sous forme de 13 panneaux sur l’histoire des hommes à travers l’écriture.

Vendredi 17 septembre :

A 18h30, projection du film documentaire « L’empreinte des civilisations ». Tout public. Réservation au 04 9047 27 49

Samedi 18 septembre – Médiathèque

Ateliers manuels à partir de 5 ans : L’écritoire ambulant et Mon moulin à papier

Samedi 18 septembre- Parc de la Rimandière

A 15h représentation Voyage en terre provençale de l’association Li Coudelet Dansaire

Samedi 18 septembre – Arboretum le jardin de Gaston

De 15h à 16h parcours de découvertes « Musiques en balades » par les élèves du conservatoire de Musique. A 16h, concert de piano à quatre mains.



Dimanche 19 septembre – Clocher de l’église

De 9h à 12h et de 14h à 17h, visite du monument et découverte du panorama

Dimanche 19 septembre – Parvis de la Mairie

De 10h à 15h intermèdes musicaux avec les « Zacraunotes » de la Malle aux arts



Samedi 18 et Dimanche 19 septembre – Maison de la Nature

Expositions en entrée libre

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre – Visites accompagnées

Samedi uniquement, découverte de la médiathèque et du Centre de Développement Culturel (10h, 13h30 et 16h)

A 10h uniquement les photographes Jacques Bournon et José Munoz commenteront leurs expositions photos

Dimanche 19, balade en calèche autour de la commune avec l’association Actus (10h, 14h et 14h30). Nombres de places limités, réservation obligatoire avant le 6 septembre au 04 90 47 17 29 poste 6423.



Durant le week-end, la Maison de la Crau et le Rétromusée seront ouverts gratuitement pour tous



– Le Bureau d’Information Touristique sera ouvert les deux jours : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Saint Martin de Crau met à l’honneur son patrimoine

