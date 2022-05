Journées européennes du patrimoine Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Journées européennes du patrimoine Ouistreham, 17-18 septembre 2022

Exposition philatélique, portes ouvertes sur la République avec bureau de poste temporaire dans la Grange aux Dîmes, visite de la Mairie le 17 à 10h & enquête géante le 18 à 15h et 17h sur réservation à : animation@ville-ouistreham.fr

Place Albert Lemarignier Grange aux Dîmes Ouistreham

