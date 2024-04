Festival ]interstice[, 18ème rencontre des inclassables Caen, mardi 7 mai 2024.

Cette 18ème édition du festival ]interstice[, rencontre des inclassables, dédiée aux arts visuels, sonores et numériques propose cette année sur 13 sites un parcours ambitieux. Le festival souhaite ré-interroger les rapports complexes qu’entretiennent nature, paysage et technique, en s’attachant à l’idée de Paysages contre nature avec un parcours d’expositions, des performances, des concerts et DJ set, un colloque international, des rencontres et visites publiques.

Pour consulter la programmation complète du festival, rendez-vous sur le site du festival.

