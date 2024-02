Les rendez-vous Friendciscaines Les peintres officiels de la marine Les Franciscaines Deauville Deauville, mardi 7 mai 2024.

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis abonnés, visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs. Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

André Hambourg est désigné comme Peintre Officiel de la Marine en 1952. Mais qu’implique réellement ce titre de Peintre Officiel de la Marine ? Depuis combien de temps existe ce corps ? Combien sont-ils et qui sont-ils ? Toutes ces interrogations trouveront des réponses éclairées grâce à Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines et historienne de l’art.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

