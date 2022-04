Journée mondiale des abeilles à Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. A cette occasion, la ville de Martigues donne l'opportunité de découvrir les ruches pédagogiques situées au Grand Parc de Figuerolles. Un événement pour toutes les familles pour vivre un moment unique. En ce jour spécial, accédez aux ruches du Grand Parc et écoutez les commentaires émis par les apiculteurs de Martigues.

