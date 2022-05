Journée éco-citoyenne Ventabren, 15 mai 2022, Ventabren.

Journée éco-citoyenne Pinède de la Salle polyvalente Reine Jeanne Chemin du Cimetière Ventabren

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Pinède de la Salle polyvalente Reine Jeanne Chemin du Cimetière

Ventabren Bouches-du-Rhône Ventabren Bouches-du-Rhône

Matin :

Ramassage des déchets avec récompense pour le “meilleur ramasseur” en fin de matinée.



Midi :

Pique-nique sur place. Plusieurs food-trucks proposeront des plats faits maison, à base de produits bio. Un apéritif est offert par la Commune.



Après-midi :

– Promenade à la découverte de la biodiversité

– Vente de produits éco-responsables fabriqués par des artisans.

– Ateliers découverte :

* Recyclage textile

* DIY (Do It Yourself) : nichoirs à oiseaux, jeux en bois, etc.

* Savoir trier ses déchets

* Créer et entretenir un compost

* Pratiquer la permaculture

* Apprendre à élever ses poules

– Contes enchantés

– Spectacle musical décalé

Cette première Journée éco-citoyenne conjuguera tout au long de la journée de multiples animations pour petits et grands : balade biodiversité, ateliers, food-trucks, petit marché… Nous vous attendons nombreux !

smac@mairie-ventabren.fr +33 4 42 28 76 47 https://www.ventabren.fr/agenda/journee-eco-citoyenne/

