Journée de découverte et d’animations dans Collioure Gare de Collioure Collioure, mardi 19 mars 2024.

Journée de découverte et d’animations dans Collioure Enquêtes, jeux de piste et visite commentée pour découvrir Collioure en s’amusant ! Mardi 19 mars, 10h00 Gare de Collioure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:30:00+01:00

10h-12h: Animation évènementielle dans les rues de Collioure (enquête, jeux de piste) avec des stagiaires et formateurs en animation

12h-13h: Repas convivial

13h-16h: visite commentée de la ville avec des stagiaires et formateurs en animation

16h-16h30: goûter

Partenariat avec l’office du tourisme et les commerçants de Collioure

Gare de Collioure Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 12 17 85 »}, {« type »: « email », « value »: « jamila.salmi@instep-occitanie.fr »}]