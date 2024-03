COULEUR TEMPO Salle Francois Buisson Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer, samedi 27 avril 2024.

COULEUR TEMPO Spectacle polyphonique son et lumières au cours duquel vous pourrez écouter 20 chansons arrangées pour chœur à 3 ou 4 voix et mises en espace pour, nous le souhaitons, votre plus grand plaisir. Samedi 27 avril, 20h30 Salle Francois Buisson Argelès-sur-Mer

Début : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Couleur Tempo est le nom du nouveau spectacle du Groupe Vocal Algo’Rythmes.

Les 18 choristes du groupe évoluent dans une mise en scène en quatre tableaux qui marient des couleurs et des rythmes, des ambiances et des styles musicaux : des notes chaudes teintées d’orange pour des rythmes latinos, disco ou bien rythm blues. La couleur rouge nous raconte l’amour et la passion avec des notes de soul, pop ou soft Rock. Plus éclectique, la couleur mauve mêle amour, humour et humeur sur des mélodies aussi belles qu’originales. Enfin, le spectateur voyage à travers un univers bleu empreint de rêves et de nostalgie.

Nous vous proposons un univers musical varié, allant de Charles Aznavour au groupe ABBA, en passant par Louis Chedid, Laurent Voulzy, Vianney ou bien Jeanne Cherhal.

Salle Francois Buisson Argelès-sur-Mer allée F.Buisson, Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468811585 http://www.argeles-sur-mer.com [{« type »: « email », « value »: « algorythmes66@gmail.com »}]

