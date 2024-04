Concert Tumbakin – Festival Cuba’lante – 4 mai 2024 – Canet-en-Roussillon Théâtre Jean Piat Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon, samedi 4 mai 2024.

Concert Tumbakin – Festival Cuba’lante – 4 mai 2024 – Canet-en-Roussillon Tumbakin est un nouvel orchestre de timba cubana fondé en 2022 à Barcelone par le chanteur Alcibiades Durruthy et le percussionniste Alberto Muguercia Ramos, tous 2 issus de Pupy y Los Que Son Son. Samedi 4 mai, 20h00 Théâtre Jean Piat Canet-en-Roussillon

Tumbakin est un nouvel orchestre de timba cubana fondé en 2022 à Barcelone par le chanteur Alcibiades Durruthy et le percussionniste Alberto Muguercia Ramos, tous deux issus de Pupy y Los Que Son Son, référence incontestée dans l’univers musical cubain.

Formé de 13 musiciens, Tumbakin incarne cette nouvelle génération de timberos proposant une musique débordante de bonheur musical, de plaisir pour les oreilles et d’énergie sur scène, le tout dans une simplicité efficace.

Associé au flow du rappeur et chorégraphe cubain Freddy Clan, Tumbakin promet un show exceptionnel pour les danseurs qui pourront profiter des 200m2 de piste de danse du Théâtre Jean Piat (en mode « sièges repliés ») dans une ambiance « Club » de qualité !

La Salá – Tumbakin

Mi Kmino – Tumbakin

Ponte – Tumbakin

Et en première partie, l’orchestre salsa-timba du CRR de Perpignan sera emmené par Denis Jacquest : c’est 14 musiciens sur scène pour un répertoire de reprises des années 1990/2000 qui comprends des grands noms de la musique populaire cubaine moderne comme Azucar Negra, Bamboleo ou NG La Banda.

Expo photos interactive sur la musique cubaine dans le hall.

Restauration : bars et foodtrucks.

Festival Cuba’lante, Théatre Jean Piat, Canet-en-Roussillon – samedi 4 mai 2024

Ouverture des portes à 20h00.

