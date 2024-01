Trio Mawogani – Sebah – Isa Salle de l’Union Céret Céret, lundi 6 mai 2024.

Trio Mawogani – Sebah – Isa Trois auteurs compositeurs chanteurs hors du commun réunis … Lundi 6 mai, 19h30 Salle de l’Union Céret

Début : 2024-05-06T19:30:00+02:00 – 2024-05-06T23:59:00+02:00

Trois auteurs compositeurs chanteurs hors du commun réunis pour un concert exceptionnel aux accents soul bien balancés avec la présence envoûtante d’ Isa, la good vibration de Sebah et le groove de Mawogani.

SABELLE DUREL

Isabelle Durel. Autodidacte, puis élève du Conservatoire de Perpignan.

Dotée d’une voix chaude et profonde, d’un charisme et d’une présence envoûtante, Isabelle a participé à de nombreux projets, auxquels elle apporte sensualité et fraîcheur, sans jamais renoncer à l’élégance de son phrasé naturel.

Elle enregistre fréquemment pour des productions très variées et elle est la voix du LISA JAZZ TRIO

SEBAH

Sebah. Chanteur de plusieurs groupes et projets, artiste perpignanais hors du commun, s’est lancé dans l’aventure solo, épaulé par son producteur et arrangeur Yovo M’Boueke (Alain Bashung, Amadou et Mariam, Alpha Blondy).

MAWOGANI

Mawogani. Artiste en vogue, inspiré et imprégné des artistes qui l’on précédé, Mawogani a su trouver son essence, et sa voix reste le pilier de sa signature. Un rythme, un groove, c’est avec sa guitare qu’il s’accompagne et installe son monde sur scène.

Salle de l'Union Céret Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie

jazz blues