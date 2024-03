La Fête des Travailleuses Village Vingrau Vingrau, samedi 27 avril 2024.

La Fête des Travailleuses La Lirette de Vingrau vous propose sa 3ème Fête des Travailleuses Samedi 27 avril, 15h00 Village Vingrau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Pour sa 3è édition de la Fête des travailleuses, la Lirette de Vingrau vous invite à une journée où la poésie, la bonne humeur, la musique seront au rendez-vous.

A 15h, à la salle des fêtes, le « Quatuor de l’hippopotame cosmique » présentera son spectacle « Enfer, spores et cataclipalisme » , un voyage sensoriel, poétique, critique et déjanté traversant la folie humaine .

A 17h15, la FAT (Fanfare Artisanale Traditionnelle) partira de la salle des fêtes pour nous mener à la place de la Mairie au son métissé des saxophones baryton et soprano, trombone, cornemuse/fifre, percussions et accordéon diatonique.

Sur la place, à 18h, les chorales « Voix libre » et « Le cri du comptoir » nous régaleront, comme l’an passé, de chants féministes et révolutionnaires.

Retour en fanfare à la salle des fêtes à 19h30 pour un apéro/repas tapas avec des assiettes à composer vous-mêmes (1euro chaque portion)

A 21h, nous aurons le plaisir d’accueillir le Trio « La Fé et les frisés » avec des compos pleines d’amour, de poils, de désir et d’imaginaire.

Au bar, comme toujours, bonnes bières, bons jus et vins locaux!

Pour les spectacles, participation libre mais nécessaire avec un chapeau qui circulera régulièrement au cours de la journée.

Nous vous attendons nombreux à la fête des Travailleuses 2024 !

