3ème Journée Sport Nature et Environnement Mas Del Ca Sorède Sorède, dimanche 28 avril 2024.

3ème Journée Sport Nature et Environnement 3ème Journée Sport Nature et Environnement organisée par SJCS les Albères et en partenariat avec la mairie de Sorède.

De nombreux ateliers, gratuits, seront proposés par des associations locales Dimanche 28 avril, 10h00 Mas Del Ca Sorède

Pour la troisième année consécutive, l’association SJCS LES ALBERES consacre cette journée au sport, à la nature et à l’environnement en partenariat avec la mairie de Sorède.

De nombreux ateliers, gratuits, seront proposés par des associations locales :

‍♀️ Multisports, rugby, tir à l’arc, danse, cirque.

Ateliers autour de la nature et de la protection de l’environnement. Tri des déchets.

☀️Marché d’artisanat local.

Concert avec Violeta Duarte.

Restauration sur place.

Aire de pique-nique.

️ Le dimanche 28 avril, de 10h à 17h.

Mas del Ca, Sorède.

Mas Del Ca Sorède La vallée heureuse, Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

sport nature