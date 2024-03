Faites de l’énergie LA PERMISSION Perpignan, samedi 27 avril 2024.

Faites de l’énergie Fêter l’énergie citoyenne, et les 10 ans de la coopérative citoyenne des PO CatEnR ! Ateliers ludiques, conférence gesticulée, concert, buvette et papotages. Pour toute la famille! Samedi 27 avril, 15h00 LA PERMISSION

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

27 AVRIL 2024 | Perpignan – Faites de l’énergie citoyenne – 10 ans CatEnR

Un après-midi et une soirée festive, pour toute la famille.

De 15h à 23h : Ateliers ludiques, conférence gesticulée, concert, buvette et papotages.

Les bénévoles de CatEnR vous accueillent dans une ambiance conviviale ! C’est le meilleur moment pour échanger avec eux et elles et découvrir la coopérative.

C’est aussi l’occasion de prendre un verre dans un endroit atypique. La Permission est une ancienne prison convertie en bar !

Parler d’énergie, vous pensez que c’est barbant ? On relève le défi de rendre un samedi dédié à la transition énergétique plus fun que jamais. Venez entre amis, en famille ou seul·e pour un samedi pas comme les autres.

16h – 18h LA FIN DE LEUR MONDE (conférence gesticulée)

Pourquoi l’instabilité climatique va nous amener à nous engager collectivement ? Réponse dans une conférence gesticulée signée Arnaud Vanbalberghe. Un mélange de faits scientifiques et d’histoires personnelles pour penser ou repenser son lien avec l’écologie. Doit-on laisser la résolution de la crise climatique aux ingénieur·es ? Quelle est la place des mouvement citoyens ? Comment se sentir dans le monde en crise ?

15h – 18h ATELIERS PEDAGOGIQUES

Des ateliers pour s’amuser en apprenant et discutant d’énergie !

À destination d’un public jeune, les adultes pourront aussi s’essayer à la course de voitures solaires

Animé par l’association Energ’Ethik

19h DISCOURS DES 10 ANS

A 10 voix, CatEnR se raconte ! On ne pourra pas tout dire sur 10 ans d’aventure, de rires, de hauts et de bas, de joies, d’inaugurations. Ce qui est sûr c’est que dans cette aventure, on ne s’ennuie jamais, alors, pendant ce discours non plus !

20h30 CONCERT IRIWAN !

Du soleil, du vent et de l’énergie ! Il y a tout ça dans les notes de fusion orientales d’IRIWAN ! D’ailleurs, en Kabyle, Iriwan veut dire Vapeur d’eau. Non, pas celle qui sort d’un réacteur, mais plutôt celle de la locomotive ! Car le groupe Perpignanais vous embarque dans un voyage autour de la Méditerranée. On est certains que le courant va passer par gros caténaires !

LA PERMISSION 6 bis Rue Général Derroja, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie

