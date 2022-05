Joe Farnwsorth French Trio & Mark Whitfield – COULEURS JAZZ FESTIVAL Lons-le-Saunier, 29 mai 2022, Lons-le-Saunier.

Joe Farnwsorth French Trio & Mark Whitfield – COULEURS JAZZ FESTIVAL Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-05-29 – 2022-05-29 Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

Le batteur new-yorkais Joe Farnsworth (Horace Silver, McCoy Tyner…) et son ami le grand guitariste Mark Whitfield (Quincy Jones, Ray Charles…) se retrouvent dans un 4tet européen inédit composé du pianiste Olivier Truchot (Scott Hamilton, Ralph Moore…) et du bassiste Patrick Maradan (Keystone Big-Band, Quincy Jones…). Ce groupe de jazzmen chevronnés sera en tournée en Europe en mai 2022 pour le plus grand plaisir des amoureux du “son Blue Note”.

Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

