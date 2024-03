Job Dating HCR France Travail Figeac Figeac, mardi 19 mars 2024.

Job Dating HCR Semaine des métiers du tourisme Mardi 19 mars, 09h00 France Travail Figeac

Job Dating Hotellerie Restauration à Figeac

Efficace et sans engagement, venez à notre Job dating.

Les employeurs du secteur de l’hôtellerie restauration vous présenteront les métiers de ce secteur et les nombreuses offres d’emploi à pourvoir.

Vous pourrez les rencontrer, les questionner, postuler et passer les entretiens sur place.

France Travail Figeac 6 Avenue Bernard Fontanges Figeac 46100 Lot Occitanie