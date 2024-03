JEI, CIR, les aides majeures au soutien de votre trésorerie & évolutions 2024 SQY Cub Guyancourt, mardi 19 mars 2024.

JEI, CIR, les aides majeures au soutien de votre trésorerie & évolutions 2024 Animé par la French Tech Paris-Saclay avec Nelly Caetano – GMBA, François-Henri Le Gall et Sylvain Allano, IP TRUST Mardi 19 mars, 14h00 SQY Cub Participation gratuite – Inscription obligatoire

Début : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T14:00:00+01:00 – 2024-03-19T15:30:00+01:00

Master Cklass pour les entrepreneurs et start-ups du 78 et 91 (places limitées)

Quels changements pour 2024 ?

Il est souvent difficile de s’y retrouver sur les différents crédits d’impôts liés à la R&D et à l’innovation… Nos partenaires vous conseilleront sur la bonne utilisation de l’ensemble de ces dispositifs pour financer vos projets innovants, avec un focus sur les évolutions JEI pour 2024 et sur l’éligibilité des dépenses de recherche scientifiques et de dépôt de brevet.

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France