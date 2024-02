Je vais à la piscine Kaysersberg Vignoble, samedi 30 mars 2024.

Je vais à la piscine Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

L’espace Arc-en-ciel vous accueille avec un bassin de natation 25m, bassin ludique de 200m², toboggan de 60m, pataugeoire et un parc arboré en été.

Petits et grands trouveront leur bonheur à l’espace nautique arc en ciel de Kaysersberg et ses bassin sportif, bassin ludique de 200 m² et pataugoire.

En été, un magnifique parc ombragé de 3 hectares s’ouvre à vous et vous offre aire de jeux, pataugeoire (ouverte uniquement de juillet à début septembre 13h30-18h30, fermée les samedis), jeux d’eau, terrains multisports et terrain de beach volley.

Évacuation des bassins et fermeture de la caisse 20 minutes avant la fermeture de la piscine (30 minutes le dimanche).

L’eau des bassins est traitée à l’ozone ainsi pas d’odeur de chlore et pas d’irriation des yeux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 12:00:00

fin : 2024-04-19 21:00:00

31 Rue du Geisbourg

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

L’événement Je vais à la piscine Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-02-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg