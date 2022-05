JAZZ À LA MINE Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange Catégories d’évènement: Hussigny-Godbrange

Meurthe-et-Moselle

2022-05-22 15:30:00

Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle Hussigny-Godbrange Chant et contrebasse, avec Françoise Markun et Guy Schneider.

Boissons et petite restauration. +33 6 33 09 40 91 Vibra’Son

