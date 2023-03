Portes ouvertes du jardin Du côtés des roches brunes à Montreuil Jardin du côté des roches brunes Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Portes ouvertes du jardin Du côtés des roches brunes à Montreuil Jardin du côté des roches brunes, 3 juin 2023, Montreuil. Portes ouvertes du jardin Du côtés des roches brunes à Montreuil 3 et 4 juin Jardin du côté des roches brunes Entrée libre Visite libre d’un vaste jardin cultivé au naturel dans le quartier historique des murs à pêches à Montreuil. Venez découvrir fruitiers, potager, fleurs, mare, serre lors de votre visite.

Un troc et une vente de plantes seront organisés durant les deux jours. Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©AM

