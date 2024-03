SÉRIE NOIRE W/ JOE LEWANDOWSKI, CLINIQUE LACUNA & FRIENDS La Marbrerie Montreuil, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. payant Early bird : 12 EUR

Late : 18 EUR

Regular : 15 EUR

CLUB / DARK DISCO, EBM, INDIE DANCE, ITALO-DISCO

Skylax Records frappe fort pour cette nouvelle Série Noire de la saison en investissant un magnifique ancien local industriel : La Marbrerie ! Au programme, trois lives inédits avec CLINIQUE LACUNA (Darzack + Late), JOE LEWANDOWSKI, ZARATUSTRA & POL SIBIL, ainsi que DJ TSYGAN, avec en maître de cérémonie HARDROCK STRIKER. Un line-up magistral digne d’un festival, offrant une fusion de sonorités dark disco, EBM, indie dance et italo-disco.

CLINIQUE LACUNA offre une expérience inédite en live réunissant des artistes de renom dans une fusion musicale et visuelle captivante. Avec Darzack, figure emblématique de la nouvelle vague techno française, Late, un talent singulier transcendant les frontières des genres musicaux, et Heymes, un artiste visuel polyvalent donnant vie à leurs aventures artistiques, le groupe promet une immersion totale. Leur son unique est un mélange audacieux d’italo-disco, de musique électronique des années 2000 et d’EBM, où des synthétiseurs nostalgiques se heurtent à des instrumentations épiques. Leurs performances live ont enflammé les scènes à travers la France et au-delà, préfigurant un spectacle audiovisuel hors norme. Ce show exceptionnel promet une expérience immersive où la musique et les visuels se marient harmonieusement, offrant des performances électrisantes et une esthétique visuelle saisissante. CLINIQUE

LACUNA a marqué l’année 2023 avec une série d’EPs remarquables, dont « Holy Land » suivi de « Miss You Lindsay », témoignant de leur audace et de leur originalité. Leur dernier opus, « Miss You Lindsay » (Édition Deluxe) est enrichi de remixes de Karassimeon et ATOEM. En outre, l’EP est enrichi par le single « Ghetto Center », qui évoque avec brio l’atmosphère enivrante des années 80 à la française, rappelant les jours glorieux du groupe emblématique « Chagrin d’Amour ». Cette touche rétro apporte une dimension supplémentaire à leur univers musical, faisant de cet EP une expérience incontournable pour les amateurs de musique électronique.

JOE LEWANDOWSKI, qui compte déjà plusieurs sorties remarquées sur notre label bien-aimé, notamment le superbe « Egosexual », plébiscité par les plus grands DJs internationaux tels que LB aka LABAT, Demuja, Soul Clap, Massimiliano Pagliara, S3A, Harrison BDP, Nick V, Flabaire, et bien d’autres. Son explosion new-wave italo « Here I Am », avec des remixes du grand Lauer, a également reçu un accueil chaleureux de la part des maîtres du genre comme Arnaud Rebotini, The Hacker, Jennifer Cardini, ainsi que des magazines britanniques très sélects tels que Ransom Note ou Faze. Son dernier EP, « Blues Dream » (Mufti Remix), est une véritable œuvre titanesque, un magnifique concentré de sonorités dance et techno-rock. Il se prépare à nous présenter en exclusivité un live ébouriffant, promettant une expérience sonore et visuelle inoubliable.

ZARATUSTRA & POL SIBIL, musicien depuis son enfance, maîtrisant le violon et le piano, s’inspire du poème symphonique « Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss, une œuvre épique et puissante qui guide ses compositions. En tant que producteur, il explore l’univers de l’indie-dance, fusionnant l’italo disco, la new wave et des sonorités tribales. Son EP « Uprising Vol.1 », en collaboration avec Stolt et comprenant des remix du maître de l’indie dance, Lauer, a été un véritable succès sur les dancefloors les plus exigeants lors de sa sortie chez Skylax Records. L’horizon s’annonce prometteur avec la sortie imminente du très attendu « Uprising Vol. 2 », qui promet une immersion électroclash captivante, toujours sous l’étendard de Skylax Records.

Pour cette soirée, il sera accompagné du talentueux guitariste et chanteur Pol Sibil, issu des rangs de Maison Beryl. Leur collaboration est déjà bien établie, et leur live inédit promet une expérience musicale unique.

La soirée ne serait pas complète sans la présence de DJ TSYGAN, notre résident et membre du crew Skylax, originaire de Reims et désormais établi à Paris. Ses sets sont une aventure musicale captivante, naviguant habilement à travers la techno, le New Beat et l’Italo-disco, rendant hommage à l’ère post-disco des années 80. Son premier EP sur Skylax a été un coup de maître, avec des remixes signés Apollon Telefax et le maître de la dark disco, Antoni Maiovvi. À venir prochainement, l’énigmatique et très EBM « The Sound of Tsy, » qui sera bientôt disponible sur votre label préféré.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://lamarbrerie.fr/serie-noire-w-joe-lewandowski-clinique-lacuna-friends/ https://billetterie.lamarbrerie.fr/agenda/450-s%C3%A9rie-noire-w-joe-lewandowski-clinique-lacuna-friends?session=450

