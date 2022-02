Jam Session du Conservatoire Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Jam Session du Conservatoire Tarbes, 14 juin 2022, Tarbes. Jam Session du Conservatoire TARBES 1 rue de l’Harmonie Tarbes

2022-06-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-14 22:30:00 22:30:00 TARBES 1 rue de l’Harmonie

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes Rencontre des étudiants et adultes du département Jazz : standards, improvisations et créations

Ouverte à tous les musiciens Le Celtic Pub : Un bar à bière, un bar concert, un Pub ?

En tous cas un bel endroit de Tarbes où l’on peut écouter de la vraie musique tout en sirotant un verre aux effluves diverses et délicieuses.

Le Celtic Pub propose des concerts de groupes éclectiques. Concerts acoustiques, concerts électriques, concerts lctriques, concerts de musiques actuelles…

De quoi développer ses goûts musicaux sans modération… conservatoire.hduparc@legrandtarbes.fr +33 5 62 56 37 30 TARBES 1 rue de l’Harmonie Tarbes

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT de Tarbes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 1 rue de l'Harmonie Ville Tarbes lieuville TARBES 1 rue de l'Harmonie Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Jam Session du Conservatoire Tarbes 2022-06-14 was last modified: by Jam Session du Conservatoire Tarbes Tarbes 14 juin 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées