Initiations gratuites au golf Ammerschwihr, samedi 9 mars 2024.

Initiations gratuites au golf Ammerschwihr Haut-Rhin

Le golf n’aura plus de secret pour vous, venez découvrir ce sport de plein air et apprendre la technique du swing avec un moniteur.

Venez essayer le golf et vivez votre première expérience sur ce parcours ! C’est l’occasion de vous initiez gratuitement entre amis, en famille ou entre collègues à nouvelle activité sportive de plein air.

Un moment de détente et de bien-être dans un cadre magnifique entre vignes et forêts.

Un sport individuel, en pleine nature, en toute sécurité, accessible à tous !

Profiter de 2h d’initiation découverte avec un enseignant diplômé.

Sur inscription, le nombre de place est limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 00:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Allée du Golf

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est contact.ammerschwihr@ugolf.eu

