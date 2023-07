Visite libre du site historique de l’Inalco Inalco – Maison de la recherche Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre du site historique de l’Inalco Samedi 16 septembre, 13h00 Inalco – Maison de la recherche Entrée libre

Depuis plus de deux siècles, la France possède une institution unique, ouverte à tous, vouée à l’apprentissage des langues et des civilisations des cinq continents. L’École spéciale des langues orientales, connue aujourd’hui sous le nom d’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), a été créée en 1795. C’était à l’époque une école d’un type nouveau, publique, gratuite, vouée à l’enseignement des langues vivantes d’utilité publique et commerciale. Au début du XIXe, une dizaine de langues étaient enseignées, contre une centaine aujourd’hui.

Construit en 1716 et après avoir abrité plusieurs locataires successifs, l’hôtel de Bernage fut affecté à l’École en 1873 qui l’adapta à ses nouvelles fonctions. L’architecte Louis Faure-Dujarric apporta le plus grand soin à la décoration intérieure en multipliant les références orientalisantes.

L’Inalco, aussi connu sous le nom de « Langues O’ », offre aujourd’hui une expertise unique des langues et sociétés issue d’une expérience séculaire. Aucune institution, aucun pays, n’offre une telle diversité de cours, d’ouverture et de richesse de connaissance. L’institution est un acteur incontournable de la promotion et de la préservation des langues et des civilisations du monde.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison de la recherche de l’Inalco ouvrira exceptionnellement ses portes au public qui pourra découvrir diverses richesses patrimoniales et profiter d’une visite libre et documentée retraçant l’histoire singulière de cet établissement rénové en 2019. Plusieurs éléments architecturaux dont les mosaïques au sol, l’escalier monumental ainsi que les moulures et médaillons des salons historiques ont reçu le label « Patrimoine d’intérêt régional » de la Région Île-de-France en 2020.

La Maison de la recherche de l’Inalco sera ouverte au public le samedi 16 septembre de 13h à 18h (dernières entrées à 17h30). L’entrée est libre et gratuite.

En parallèle des visites, l’Inalco proposera à 15h une courte conférence sur l’histoire du bâtiment de la rue de Lille ainsi que des activités gratuites en cohérence avec le thème 2023 « Patrimoine du sport » :

– Atelier et jeux autour des échecs avec l’association Inal’Chess de 13h à 17h30

– Représentation de danse K-pop par le pôle artistique du bureau des étudiants de l’Inalco à 16h30

Le bâtiment actuel conserve l’ensemble de l’aile nord de la construction initiale de l’hôtel de Bernage. Les ailes de la rue des Saints-Pères et de Lille sont le résultat de la réalisation entre 1886 et 1889 de la première phase du grand projet imaginé par Louis Faure-Dujarric. La quatrième et dernière aile, à l’ouest, ainsi que la partie haute du pavillon de la bibliothèque au 2 rue de Lille appartiennent à la dernière campagne de travaux qui a été initiée pour achever cet ensemble en 1935 par l’architecte Paul Barrias.

Ce bâtiment riche d’histoire a abrité des cours d’arabe, persan, turc, arménien, grec, hindoustani, malais, chinois, japonais, tamoul, annamite, russe, roumain… Puis de dizaines d’autres langues. Il a vu naître et grandir l’École doctorale, avant de devenir Maison de la recherche en 2011. Il héberge aujourd’hui l’ensemble des activités liées à la recherche et le service des archives et du patrimoine. C’est également le siège de la Fondation Inalco et des Presses de l’Inalco. Métro Saint Germain des Prés (ligne 4), Rue du Bac (ligne 12), Palais Royal – Musée du Louvre (ligne 1), Musée d’Orsay (RER C). Bâtiment équipé d’un ascenseur et accessible aux personnes à mobilité réduite.

