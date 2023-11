Don Quichotte – Massenet – Opéra Bastille, Paris Opéra Bastille, 17 mai 2024, PARIS.

Opéra ——- DON QUICHOTTEComédie héroïque en cinq actes de Jules MassenetD’après Jacque Le Lorrain, inspiré du roman de Miguel Cervantès Durée 2h35 avec 1 entracte Langue : FrançaisSurtitrage : Français / Anglais Après Cendrillon, la musique de Jules Massenet est de nouveau à l’honneur avec Don Quichotte, son dernier opéra, créé en 1910 pour la basse russe Chaliapine, qui n’avait plus été donné sur la scène de Bastille depuis plus de 20 ans. Du roman foisonnant de Cervantès, le compositeur n’a gardé que quelques épisodes emblématiques : l’amour de Don Quichotte pour Dulcinée, son esprit chevaleresque qui le conduit à poursuivre des brigands pour récupérer le collier de la belle, son combat contre les moulins à vent et sa mort auprès de son serviteur Sancho Pança. Se glissant dans cette musique raffinée et émouvante, la nouvelle production du metteur en scène Damiano Michieletto s’attache à révéler la poésie de Don Quichotte, mais aussi sa souffrance. Celle d’un homme profondément seul, hanté par ses souvenirs. Direction musicale Mikhail TatarnikovCheffe des Chœurs Ching-Lien WuMise en scène Damiano MichielettoDécors Paolo FantinCostumes Agostino CavalcaLumières Alessandro CarlettiChorégraphie Thomas WilhelmDistribution :La Belle Dulcinée Marianne Crebassa————————————-Don QuichotteIldar Abdrazakov10, 14, 17, 21, 23, 26, 29 maiIldebrando D’arcangelo1, 5, 8, 11 juin—————————————–Sancho Pança Étienne DupuisPedro Emy GazeillesGarcias Marine ChagnonRodriguez Maciej KwaœnikowskiJuan Nicholas JonesDeux serviteurs Youngwoo KimDeux serviteurs Hyun Sik Zee Opéra de Paris 23/24, Don Quichotte de Jules Massenet (Opéra de Paris) Opéra de Paris 23/24, Don Quichotte de Jules Massenet (Opéra de Paris)

Opéra Bastille PARIS Place de la Bastille Paris

