Shani Diluka Église Saint-Germain-des-Prés Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 20h30 à 22h45

.Tout public. payant

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT ÉVÉNEMENT PIANO SOLO

SHANI DILUKA

Un moment sacré avec une pianiste hors norme

Concertiste hors norme, la pianiste multi-primée Shani Diluka est considérée comme l’une des plus grandes de sa génération. Invitée régulière d’éminents Orchestres et chefs, et nourrie de prestigieuses collaborations (Natalie Dessay, Michel Portal, Wolfgang Rihm, Karol Beffa…), elle mène également une carrière solo dans le monde entier.

Après l’album « Cosmos » qui a reçu l’éloge de la critique internationale et de nombreuses récompenses, Shani Diluka a récemment sorti « Pulse », un opus de toute beauté qui rend hommage à la musique hypnotique des grandes figures minimalistes américaines : John Adams, Philipp Glass, John Cage, Moondog… en résonance avec la pulsation du monde, au frémissement des rivières, à la respiration des arbres mais aussi au métronome des villes. Une façon très personnelle pour la pianiste de se connecter à la dimension invisible et spirituelle du monde. On retrouve également sur cet album deux reprises des Daft Punk, dont le captivant « Veridis Quo » arrangé par Shani Diluka, mais aussi Keith Jarrett, Bill Evans, Meredith Monk et Craig Armstrong.

Pour l’occasion, car ce sera la première fois qu’elle jouera au sein de l’emblématique église Saint-Germain-des-Prés, la pianiste a imaginé pour ce seule en scène un répertoire spécial entre son album « Pulse » et des œuvres de J.S. Bach, dont la polyphonie de l’écriture fera écho à la limpidité des mélodies hypnotiques.

Laissez-vous transporter le temps d’une unique soirée dans un voyage onirique « entre mantras et contemplations », au cœur de l’Amérique des compositeurs minimalistes, du jazz et de l’électro.

La promesse d’un grand moment d’extase !

Église Saint-Germain-des-Prés 3 place Saint-Germain-des-Prés 75006

Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/shani-diluka/ billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

