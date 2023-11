Les Possédés d’Illfurth – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 17 mai 2024, PARIS.

PLATESV-R-2020-009306 Les Possédés d’Illfurth Munstrum Théâtre, Lionel Lingelser, Yann Verburgh Salle Jean Tardieu Durée 1h15Théâtre contemporainIl est des légendes qui hantent les mémoires ! À l’automne 1864, dans la petite bourgade d’Illfurth en Alsace, Joseph et Théobald, deux enfants, sont atteints d’un mal mystérieux et spectaculaire. Les autorités religieuses attestent une possession démoniaque et procèdent à leur exorcisme. Cent-cinquante ans plus tard, Lionel Lingelser, natif du même village, croise cette histoire troublante avec celle d’Hélios, avatar fantasmé de l’adolescentqu’il était. Dans une performance éblouissante, il s’empare du plateau comme d’un royaume féerique et convoque les fantômes et les démons qui ont façonné le comédien qu’il est devenu. Il tombe le masque, tire le fil de cet incroyable récit et délivre un hommage flamboyant à l’art du théâtre.DistributionUne création originale du : Munstrum Théâtre Mise en scène et interprétation : Lionel Lingelser Texte : Yann Verburgh En collaboration avec : Lionel Lingelser Collaboration artistique : Louis Arene Création lumière : Victor Arancio Création sonore : Claudius Pan Régie en alternance : Ludovic Enderlen, Victor Arancio, Valentin Paul Administration, production : Clémence Huckel (Les Indépendances) Diffusion : Florence Bourgeon Les Possédés d’Illfurth Les Possédés d’Illfurth

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

