Ateliers CallFront : l’art de la calligraphie arabe de la péninsule Ibérique à l’Afrique de l’Ouest Maison de la Recherche, Sorbonne Université Paris, vendredi 17 mai 2024.

Ibérique à l’Afrique de l’Ouest Atelier de recherche Vendredi 17 mai, 09h00 Maison de la Recherche, Sorbonne Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T09:00:00+02:00 – 2024-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T09:00:00+02:00 – 2024-05-17T18:00:00+02:00

Les traditions calligraphiques de la péninsule Ibérique à l’Afrique de l’Ouest (journée d’étude)

La péninsule Ibérique, l’Afrique du Nordet l’Afrique de l’Ouest constituent un vaste territoire où la calligraphie arabe s’est développée en des styles distincts, parfois employés pour transcrire les idiomes locaux. De riches traditions manuscrites, ainsi qu’une épigraphie souvent méconnue, témoignent de l’existence de systèmes spécifiques et de liens historiques entre ces trois régions. Cette journée d’étude a pour but d’établir un bilandes recherches sur ces calligraphies et les liens qui les unissent, et de poursuivre le dialogue entre chercheurs et calligraphes, l’un des enjeux du projet CallFront.

Intervenants

Umberto Bongianino (université d’Oxford), Andrea Brigaglia (université de Naples« l’Orientale »), Nuria De Castilla (EPHE),Susana Molins Lliteras (initiative de recherchesur les archives et la culture publique, université du Cap), Mauro Nobili (université de l’Illinoisà Urbana-Champaign), Lotfi Abdeljawad (Institut national du patrimoine, Tunisie)

A propos de cet atelier de recherche

La péninsule Ibérique, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest constituent un vaste territoire où, depuis la période médiévale jusqu’à nos jours, la calligraphie en caractères arabes s’est développée en des styles variés, éloignés des canons de la calligraphie arabe classique. Durant une semaine, en collaboration avec Sorbonne Université, l’INHA accueillera une équipeinternationale rassemblant chercheurs et maîtres calligraphes qui analyseront ensemble lesdéveloppements de ces écritures. Deux événements publics, une rencontre avec les calligraphes, ainsi qu’une journée d’étude ponctueront cette semaine d’échange autour de l’art d’écrire.

Une partie de l’événement se déroulera en anglais.

Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège deFrance), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo),Alain Fouad George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (Sorbonne Université – OPUS),Scott Redford (SOAS, université de Londres)

Programme de recherche

« Calligraphies en caractères arabes dans les zones frontières du monde islamique » (domaine Histoire de l’art du ive au xve siècle)

Maison de la Recherche, Sorbonne Université 28 Rue Serpente, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France

Coran vers 1405, Tunisie, BnF, Départements des Manuscrits, Arabe 392

https://essentiels.bnf.fr/fr/image/3884479d-d6ea-4ee2-a8ea-5bd002b38176-versets-coran-encre-argent-sur-papier-pourpre